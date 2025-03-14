Из-за леопардов и тигров приостановлены экскурсии в нацпарке в Приморье

В Приморском крае временно приостановлены экскурсии на Гамовском участке национального парка «Земля леопарда». «Это связано с уникальной ситуацией: впервые за десятилетия здесь отмечено значительное увеличение фиксаций амурских тигров и дальневосточных леопардов. Ранее из-за пожаров и браконьерства эти редкие животные здесь практически не встречались»,— говорится в сообщении ФГБУ «Земля леопарда». В ближайшее время в нацпарке будет установлено более 30 фотоловушек для отслеживания перемещений животных. Отметим, в этом году на севере Приморья зафиксировано несколько случаев нападения тигров на людей, два человека погибли.

ФГБУ «Земля леопарда» создано 21 мая 2012 года. Под руководством учреждения находятся особо охраняемые природные территории Приморского края: государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» (старейший на Дальнем Востоке) и национальный парк «Земля леопарда», а также Дальневосточный морской заповедник и Уссурийский заповедник им. В. Л. Комарова. По данным специалистов, с начала текущего века популяция дальневосточных леопардов увеличилась здесь с 35 до 129 особей.

Алексей Чернышев, Владивосток