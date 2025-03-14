Отрицательное заключение получил проект берегоукрепления Шексны

Проект укрепления правого берега реки Шексны в Рыбинске получил отрицательное заключение экспертизы. Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре заключений.

Работы планируется проводить в районе улиц Каскадная, Харитонова и Береговая, вблизи от Рыбинской ГЭС. Проект предусматривал два этапа: берегоукрепление и благоустройство территории. Его подготовкой занималось нижегородское ООО «Нижновгеопроект» по заказу администрации Рыбинска.

Как сообщали в администрации города, 2024-ый год отводился на подготовку ПСД и прохождение экспертизы. В 2025 году работы планировали начать. Контракт с разработчиком проекта был заключен еще в 2023 году, срок его исполнения истек в сентябре прошлого года.

Алла Чижова