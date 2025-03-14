На нижегородских нелегальных цветочников 6-8 марта составили 199 протоколов

В Нижегородской области с 6 по 8 марта составили 199 протоколов за незаконную торговлю цветами. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Там напомнили, что в преддверии Международного женского дня начал работать оперативный штаб из сотрудников министерства, регионального центра «Мой бизнес», отделения «Опоры России», УМВД по Нижнему Новгороду и районных администраций.

Глава минпромторга Максим Черкасов рассказал, что недобросовестные продавцы торговали цветами с машин и быстросборных палаток. На горячую линию поступило 135 сообщений от граждан и предпринимателей области. По каждому обращению проводили оперативную проверку. На некоторых точках выявляли работу сразу нескольких недобросовестных продавцов.

Нарушителям грозит ответственность по ст. 2.5 КоАП Нижегородской области за розничную торговлю в не отведенных местах (138 протоколов) и по ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без регистрации (61 протокол). Все протоколы направят в суды.

По первой указанной статье штрафы варьируются от 3 тыс. руб. на граждан до 50 тыс. руб. на юрлиц. По второй — от 500 руб. до 50 тыс. руб.

Галина Шамберина