В Нижегородской области перед 8 марта начали борьбу с цветочниками-нелегалами

Накануне 8 марта в Нижегородской области начнет работу оперативный штаб по борьбе с нелегальной торговлей цветами. Он создан областным минпромом по просьбе регионального отделения ассоциации «Опора России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным министерства, в ассоциацию обратились местные предприниматели, которые попросили защитить их от недобросовестных конкурентов, организующих нелегальные торговые точки. В состав штаба входят представители регионального минпрома, полиции, районных администраций и иуниципалитетов.

В оперативный штаб по телефонам 8 (831) 435-14-91, +7 (950) 606-98-89 может обратиться любой гражданин, у которого возникли сомнения в законности торговли. На незаконные торговые точки будут отправлены дежурные группы, состоящие из сотруников администрации и полиции.

Андрей Репин