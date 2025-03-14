Сочинские спортсмены завоевали 39 золотых медалей на турнире ЮФО

Сочинские спортсмены завоевали 39 золотых медалей на чемпионате и первенстве ЮФО по универсальному и абсолютно реальному бою, проходившем на базе федерального центра «Юг Спорт». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Представительный турнир памяти Виктории Лосевой собрал более 300 спортсменов со всего Южного федерального округа. Финальные поединки посетили представители администрации, правоохранительных органов, силовых структур, депутаты городского собрания Сочи и участники СВО.

Руководители и представители региональных спортивных федераций получили памятные знаки за значительный вклад в развитие универсального боя, детско-юношеского спорта и патриотическое воспитание молодежи.

«В Сочи функционируют восемь военно-патриотических и военно-спортивных клубов с направлением по универсальному и абсолютно реальному бою: "Гвардия", "Десантник", "Ястреб", "Крылья", "Витязь", "Молот", "Мишка-комбат" с общим охватом более 500 человек. Воспитанники клубов регулярно участвуют и занимают призовые места в краевых, региональных и всероссийских соревнованиях по самбо и универсальному бою»,— отметил начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

В командном зачете по универсальному бою со средствами защиты первенствовала сборная Ростовской области. Серебряные награды достались кубанским представителям, а бронзовые — спортсменам из Севастополя. В соревнованиях по абсолютно реальному бою победу одержали бойцы Краснодарского края, вторую позицию заняли представители Ставрополья, третью — атлеты из Свердловской области.

Соревнования проводятся в Сочи ежегодно с 1989 года и посвящены памяти Виктории Лосевой — члена военно-патриотического клуба «Отечество», трагически погибшей во время первых военно-полевых сборов в горах.

Мария Удовик