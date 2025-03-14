Реконструкции пяти ОС в Сочи завершат к концу года

Шесть масштабных проектов по реконструкции и строительству очистных сооружений канализации в разных районах Сочи завершатся в декабре 2025 года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта. Все работы выполняет Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В перечень объектов входят очистные сооружения «Адлер», «Кудепста», «Дагомыс», «Лазаревское», «Магадан» и «Бзугу». Кроме того, ведется строительство нового объекта системы централизованного водоотведения «Бочаров ручей» в Центральном районе города и очистных сооружений «Якорная Щель».

Муниципальные контракты на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и строительно-монтажные работы заключили в октябре-ноябре 2022 года. Согласно документам, все объекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца декабря 2025 года.

Мария Удовик