Хоккеисты Кучеров и Овечкин вошли в список претендентов на «Харт Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала новый список претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. В их число вошли россияне Никита Кучеров и Александр Овечкин.

Первое место занял форвард «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккинон с 71 голосом, который стал обладателем награды по итогам прошлого сезона. В текущем регулярном чемпионате он возглавляет гонку бомбардиров лиги — в его активе 102 очка (27 голов и 75 передач). На втором месте с 47 голосами расположился нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. В этом сезоне на его счету 98 (47+51) результативных баллов. Также в тройку лидеров вошел вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибайк, у которого 38 голосов. В этом сезоне он одержал 38 побед в 50 матчах, 6 из которых отыграл «на ноль», и отразил 92,7% бросков. Американец — единственный вратарь в текущем сезоне, который пропускает меньше двух шайб в среднем за игру (1,99).

Российский форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров занял четвертое место с 30 голосами. Он набрал 92 очка (28+64). Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший 7 голосов, поделил шестую строчку с игроком «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. У российского хоккеиста 53 очка (33+20).

Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ.

Таисия Орлова