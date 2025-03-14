HH.ru: спрос на работников ЖКХ в Свердловской области за год вырос на 22%

Спрос на специалистов в сфере ЖКХ в Свердловской области в 2024 году вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом, сообщили сервис по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ

На Среднем Урале за год было открыто 5,7 тыс. вакансий, из которых 43% относились к компаниям, которые занимаются благоустройством и уборкой территорий и зданий, 34% — водоснабжением и канализациями, а 23% — ремонтом зданий и сооружений. Наиболее востребованы были менеджеры по работе с клиентами (5%), слесари, сантехники, уборщики, дворники и водители (по 4%). Некоторые из этих специальностей входят в десятку дефицитных на рынке труда региона. Например, на одну вакансию дворника приходится лишь 0,7 резюме при норме 4 резюме, и 1,2 резюме на вакансии слесаря и сантехника.

Большинство предложений (74%) требуют от кандидатов опыт работы. Оставшиеся 26% вакантных мест доступны новичкам в профессии. 99% вакансий предполагают трудоустройство в родном регионе, а 1% — вахтовую занятость.

Зарплаты в ЖКХ варьируются от 49 тыс. до 86 тыс. руб. в месяц. Максимальные зарплатные предложения в Свердловской области зафиксированы для вакансий главного инженера (от 180 тыс. руб.) и сантехника-сварщика (от 120 тыс. до 160 тыс. руб.). При этом отмечается, что на Среднем Урале самые низкие зарплаты для коммунальщиков на территории Уральского Федерального округа (УрФО): наиболее высокие фиксируются в Курганской области (от 86 тыс. до почти 138 тыс. руб.), за ней следуют Ямал, Челябинская и Тюменская области, Югра.

Напомним, в феврале 2025 года медианные зарплаты ожиданий соискателей и предложений работодателей в Свердловской области сравнялись на уровне 70 тыс. руб. — за два года они выросли на 40%.

Ирина Пичурина