Под Саратовом отремонтируют скважину по решению суда

Ртищевская межрайонная прокуратура Саратовской области провела проверку по обращениям граждан о нарушении законодательства о водоснабжении. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что скважина, которая снабжает город питьевой водой, не работает с 2022 года. По этой причине нет надлежащего водоснабжения.

Надзорное ведомство попросило суд обязать водоснабжающую организацию отремонтировать скважину. Суд удовлетворил требование. Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов