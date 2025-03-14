Малолетнюю девочку с ожогами доставили в ПИМУ из Саратова

В ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде доставили двухлетнюю девочку из Саратова. Как рассказали в ПИМУ, ребенка доставили вертолетом санитарной авиации.

Девочка получила ожог пламенем и термоингаляционную травму с поражением верхних дыхательных путей во время пожара в частном доме в начале марта. У пострадавшей ожоги II-III степени головы, туловища, рук и ног на площади 40% поверхности тела. Отмечается, что около 30% ран — глубокого термического поражения, они требуют оперативного вмешательства.

Сейчас ребенок находится в реанимации, девочка в сознании, ее состояние оценивают как стабильное.

Галина Шамберина