Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Павловске лазурный автобус улетел в кювет после ДТП с легковушкой

На Звериницкой улице в Павловске автобус улетел в кювет после столкновения с легковушкой. Об этом в группе «Мегаполис | ДТП и ЧП» сообщили очевидцы случившегося.

По предварительной информации, автобус ехал по маршруту № 370, по неустановленным причинам он столкнулся с легковой машиной. О пострадавших информации на данный момент не поступало.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель Daewoo скончался после столкновения с автобусом и лесовозом в Ленобласти.

Дарья Астанина

Новости компаний Все