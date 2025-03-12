Водитель Daewoo скончался после столкновения с автобусом и лесовозом в Ленобласти

В половине седьмого утра 12 марта у населенного пункта Большие Борницы на 12-м км автодороги «Гатчина – Ополье» водитель Daewoo Matiz, двигаясь в сторону поселка Войсковицы, при обгоне по касательной зацепил лесовоз Iveco с полуприцепом, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия столкновения Daewoo с лесовозом и автобусом в Ленобласти

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Последствия столкновения Daewoo с лесовозом и автобусом в Ленобласти

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Следом он столкнулся с движущимся навстречу автобусом Volgabus и попутным автомобилем Lada. В результате ДТП водитель корейской иномарки скончался на месте происшествия, его 50-летнего пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экскаватор насмерть задавил рабочего на стройплощадке в поселке Усть-Луга.

Андрей Маркелов