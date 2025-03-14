«Уралмаш» построит в Уфе дилерский центр МАЗ за 500 млн рублей

«Уралмаш» инвестирует в строительство нового дилерского центра Минского автомобильного завода (МАЗ) в Уфе 500 млн руб., сообщает пресс-служба главы Башкирии со ссылкой на директора компании Никиту Морозова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рядом с трассой М-5 возле села Нагаево «Уралмаш» планирует построить трехэтажное здание площадью 11 тыс. кв. м с шоурумом, площадкой для сервисного обслуживания, автомойкой и складскими помещениями. В центре создадут более 100 рабочих мест.

Предприятие будет обслуживать белорусский грузовой и пассажирский транспорт из Башкирии и соседних регионов.

Проекту присвоят статус приоритетного, что позволит инвестору получить содействие в оформлении земельного участка для строительства дилерского центра, отметили в пресс-службе.

В сентябре 2022 года на территории Уфимского района с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко был открыт дилерский центр МАЗ.

ООО «Уралмаш» зарегистрировано в феврале 2020 года в Уфе. Компания занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием. Владельцем является Владимир Коротков. В 2023 году выручка компании составила 909,8 млн руб., чистая прибыль равнялась 60 млн руб.

Майя Иванова