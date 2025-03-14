В Тольятти Леонид Слуцкий предложил забрызгать Украину ядом с агродронов

Во время посещения НПЦ «Самара» в ОЭЗ «Тольятти» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий высказал предложение о применении увиденных там агродронов в ходе проведения специальной военной операции. Этот момент попал на видео.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Рассматривая агродроны, господин Слуцкий в разговоре с директором компании «Транспорт будущего» Юрием Козаренко заявил, что хорошо бы направить эти летательные аппараты сельскохозяйственного назначения на Украину.

«Забрызгаем ядом их поля и населенные пункты. И нет страны!»— заявил политик.

В ответ господин Козаренко сказал, что можно и так, но можно применять агродроны с пользой и внутри собственной страны. Дальнейшего развития эта тема не получила.

Надо отметить, что ВСУ давно использует сельскохозяйственный дрон «Баба-яга» в военных целях. Он может нести несколько десятков килограмм взрывчатки и, по признанию российских военных, является довольно опасным оружием.

Также лидер ЛДПР предложил создать центры профориентации на базе предприятий по производству БПЛА для переобучения ветеранов СВО, в том числе и в НПЦ «Самара».

Прошлый лидер ЛДПР Владимир Жириновский также неоднократно предлагал применить радикальные меры в отношении Украины. В частности, в декабре 2021 года он заявлял, что, если бы обладал президентскими полномочиями, отдал бы приказ нанести бомбовые удары по Украине и странам запада в новогоднюю ночь.

Евгений Чернов