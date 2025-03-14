Новосибирец получил пять лет за сотрудничество с иностранными спецслужбами

Новосибирский областной суд сегодня приговорил к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. Виктора Радионова по делу о сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Об этом сообщила пресс-служба суда, добавив, что дело рассматривалось в закрытом для СМИ режиме. Приговор в законную силу не вступил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

39-летний Виктор Радионов, работавший помощником машиниста электровоза, обвинялся правоохранительными органами в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет). В деле говорится, что он инициативно установил контакт с представителем спецслужб одного из зарубежных государств и, по данным прокуратуры, подтвердил намерения предоставлять информацию о перевозке по Западно-Сибирской ЖД специальных и военных грузов, расположении воинских частей в Новосибирской области. Обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор региона Александр Бучман. Деятельность обвиняемого пресекли оперативники управления ФСБ России по Новосибирской области.

Илья Николаев