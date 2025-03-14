Прямые рейсы из Екатеринбурга на Иссык-Куль планируют запустить в июне

В июне планируется запуск прямого авиасообщения между Екатеринбургом и аэропортом Иссык-Куль в Киргизии. Переговоры по этому вопросу пройдут на международной туристской выставке «Лето-2025», которая состоится в Екатеринбурге 3-4 апреля, сообщил ТАСС президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Озеро Иссык-Куль — популярная курортная зона в Кыргызстане, ежегодно привлекающая в Иссык-Кульскую область более 1 млн гостей из России, Казахстана и Узбекистана. Новый рейс будет запущен на курорт Тамчы в северной части озера.

Михаил Мальцев также отметил, что в ассоциации считают перспективным круглогодичное прямое авиасообщение с Вьетнамом, кроме того, в скором времени начнутся переговоры по организации перелетов из Екатеринбурга в Малайзию. Также в этом году из города запустят дополнительные рейсы в Ереван (Армения), рассматривается возможность запуска самолетов в Фергану (Узбекистан) и дополнительных рейсов в Китай.

Ранее казахстанский туроператор Kazunion объявил о запуске чартерных рейсов из Екатеринбурга в Катар, которые начнутся осенью. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю.

Ирина Пичурина