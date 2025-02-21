Из Екатеринбурга запустят самолеты в Катар

Казахстанский туроператор Kazunion объявил о запуске чартерных рейсов из Екатеринбурга в Катар, которые начнутся осенью. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю, сообщил «Моментам» турагент Дмитрий Денгольц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Акцент туроператора на Катаре был связан с Чемпионатом мира по футболу, который прошел в этой стране в 2022 году. «Катар привлекателен как для семейного отдыха, так и для культурного туризма благодаря множеству музеев и пляжей, а также доступным ценам»,— сообщил Дмитрий Денгольц.

Туры в Катар будут предлагаться по ценам, сопоставимым с отдыхом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Kazunion имеет успешный опыт с катарским направлением на московском рынке и теперь готовится к выходу на Урал, при этом в компании уверены, что программа не свернется, как это было с Камбоджей, перелеты в которую из Екатеринбурга отменили из-за избытка рейсов по теплым направлениям в одном ценовом сегменте.

Катар — страна на Ближнем Востоке, граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом, также является одной из крупнейших стран-поставщиков газа.

Напомним, в ноябре авиакомпания Azur Air увеличила число рейсов по курортным направлениям в Азию и на Ближний Восток из Екатеринбурга — Таиланд, Египет и Индию.

Ирина Пичурина