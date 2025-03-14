В Тольятти расследуют хищение 4 млн рублей у электроэнергетиков
Установлен факт хищения 4 млн руб. у тольяттинского поставщика электроэнергии АО «ТЭК». Преступление выявила прокуратура Автозаводского района города во время проверки. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Жильцы многоквартирных домов полностью оплачивали услуги управляющей компании, однако ресурсоснабжающая организация не получала средства в полном объеме»,— говорится в сообщении.
Материалы проверки были переданы следователям. Силовики возбудили уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).