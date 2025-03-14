Возбуждено дело из-за повреждения остановки в тутаевском сквере Счастья

В Тутаевском районе полиция возбудила уголовное дело об акте вандализма из-за поврежденной остановки в поселке Константиновский. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Константиновского поселения ТМР Фото: Администрация Константиновского поселения ТМР

«Ъ-Ярославль» со ссылкой на администрацию поселения сообщал, что ночью 13 марта неизвестные в сквере Счастья перевернула урны, разбили остановку, ногами испортили щит для объявлений. Инцидент произошел на улице 20 лет Октября.

Администрация сообщила о случившемся в полицию, которая в результате проверки установила подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Алла Чижова