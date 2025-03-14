В Ярославской области вандалы разгромили сквер Счастья

Администрация Константиновского сельского поселения Тутаевского района обратилась в полицию с заявлением о порче неизвестными благоустройства в центре поселка Константиновский. Об этом говорится в сообщении в соцсетях администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Константиновского поселения ТМР Фото: Администрация Константиновского поселения ТМР

Инцидент произошел ночью 13 марта и попал на камеры наблюдения. Компания молодых людей в сквере Счастья перевернула урны, разбили остановку, ногами испортили щит для объявлений.

«Пьяная компания, в том числе и девушки, нещадно крушили благоустройство в центре поселка Константиновский. В 2 часа ночи резвились не подростки, а вполне осознанно взрослые люди. Материалы видеокамер направлены в полицию. Надеемся, что виновных привлекут к ответственности»,— сообщили в администрации.

Общественная территория расположена на пересечении улиц 20 лет Октября и Ленина. Благоустройство выполнила компания «Север-Инвест» в 2017 году на собственные средства в честь 15-летия предприятия. Сквер представляет собой благоустроенную площадку с лавочками и аркой с надписью «Я люблю Константиновский».

Алла Чижова