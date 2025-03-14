В Волгограде проведут капремонт детской школы искусств № 2

Волгоградские власти нашли подрядчика, который займется подготовлением проектно-сметной и рабочей документации для капремонта двухэтажного здания на ул. Гражданской в областном центре. Речь идет об одном из трех корпусов МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты отремонтируют в кирпичном здании системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и вентиляции, кровлю, фасад, заменят потолочные конструкции. Также запланирован ремонт системы видеонаблюдения и модернизация пожарной сигнализации.

На центральном входе появятся навес и пандус для маломобильных групп населения. Ожидается, что на первом этаже здания обустроят малый актовый зал со сценой.

Павел Фролов