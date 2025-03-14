Экс-начальника полиции Ростова Сергея Шпака отправили в СИЗО на два месяца

Бывшего начальника управления МВД по Ростову Сергея Шпака отправили в СИЗО до 11 мая. Такую меру пресечения на время расследования ему определил Ленинский райсуд в рамках уголовного дела по обвинению в получении взятки и мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Как сообщалось, вчера Сергей Шпак был задержан. По данным следствия, в 2017 году он, будучи тогда начальником отдела полиции №5 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, получил взятку в виде оплаты туристических путевок на сумму более 263 тыс. руб. за покровительство одной из коммерческих организаций.

Следствие также считает, что в 2019-2023 годах Сергей Шпак, занимая должность заместителя начальника Управления МВД по г. Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, якобы похитил 292 тыс. руб., начисленные его подчиненному сотруднику в качестве заработной платы за дни фактического отсутствия на рабочем месте.

Сергей Иванов