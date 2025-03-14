Двоих сотрудников подразделения по вопросам миграции задержали в Удмуртии

В Удмуртии сотрудники УФСБ задержали начальника и старшего инспектора подразделения по вопросам миграции одного из межмуниципальных отделов регионального МВД. Их подозревают в причастности к организации незаконного пребывания иностранцев на территории России, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Следствие считает, что они незаконно помогали продлить срок пребывания в России гражданам одной из стран ближнего зарубежья.

СУ СК России по Удмуртии в отношении подозреваемых возбудило уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Правоохранительные органы выясняют, не было ли других эпизодов противоправной деятельности фигурантов. За совершение подобного преступления в УК РФ предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

В пресс-службе СУ СК по Удмуртии уточнили, что задержанные — 42-летняя начальник отдела по вопросам миграции МО МВД «Воткинский», а также ее 53-летняя подчиненная. По данным следствия, в ноябре 2024 года обвиняемые по просьбе знакомого одной из них не приняли решение о сокращении срока пребывания на территории РФ иностранных граждан, хотя на это были основания. А далее продлили им разрешение на пребывание в России.

По ходатайству следователя в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.