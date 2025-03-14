На Дону стартовала акция «Полотно Победы»

В Ростовской области стартовала патриотическая акция «Полотно Победы», посвященная 80-летию Великой Победы. Мероприятие началось 13 марта с участием главы региона Юрия Слюсаря, представителей областного движения «Движения первых» и учеников школы №60 Ростова-на-Дону.

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Акция продлится до 30 апреля и пройдет во всех муниципалитетах области. Участники смогут оставить на отрезах красной ткани истории подвиги своих дедов и прадедов — ветеранов Великой Отечественной войны.

Юрий Слюсарь оставил на полотне памятную надпись: «Мой дед Николай прошёл всю войну, дошел до Берлина и принес домой Победу!».

30 апреля в России отмечается годовщина водружения Знамени Победы над Рейхстагом. В 2025 году фрагменты «Полотна Победы» объединят в единую композицию, которая будет развернута в Донской публичной библиотеке и станет центральным элементом праздничных мероприятий 9 мая.

Николай Аксенов