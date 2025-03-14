Осужденный ветеран внутренних войск пытается доказать гражданство РФ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», осужденный ветеран внутренних войск Исмаил Махмудов два года пытается доказать, что является гражданином РФ. Однако в МВД полагают, что он лично должен принести заявление в отдел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исмаил Махмудов родился в семье военнослужащего, с 1986 года жил с отцом в Читинской области, затем – в ГДР и Ленинградской области, где получил паспорт гражданина СССР. В 1999 году служил в армии по призыву снайпером, участвовал в боевых действиях, рассказал адвокат Алексей Матасов. До 2010 года его доверитель жил в России, а затем уехал в Азербайджан и получил гражданство этой страны.

В 2018 году Исмаил Махмудов вернулся в РФ и обратился за российским гражданством. Однако миграционный отдел МВД полтора года устанавливал его личность, а затем отказался принимать заявление об установлении наличия гражданства РФ. «Без установления наличия гражданства Исмаил Махмудов, ветеран внутренних войск, лишен возможности проживать в России, получать необходимое лечение и социальное обеспечение. После отбывания наказания в августе 2025 его могут депортировать из России», — отметил адвокат.

Владимир Зубарев