В Самарской области двое осуждены за незаконную охоту на кабанов

Кинельский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые обвинялись в незаконной охоте, один из них — с причинением особо крупного ущерба. Об этом сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, 5 ноября 2023 года в охотничьем угодье «Кутулукское» мужчины без разрешения на охоту застрелили двух кабанов, причинив Самарской области ущерб в размере 60 тыс. руб.

Кроме того, один из подсудимых отловил 33 кабана, которых удерживал в вольере для последующей добычи, причинив региону ущерб в размере 990 тыс. руб.

Суд назначил одному из подсудимых наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. руб. с лишением права заниматься охотой на 2 года, а второму — 500 тыс. руб. штрафа с лишением права охотиться на срок 1,5 года. Также с них взыскано более миллиона рублей причиненного ущерба.

«В доход государства конфискованы охотничьи карабины, использовавшиеся при совершении преступления»,— добавили в ведомстве.

Алексей Алексеев