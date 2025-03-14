В Челябинске закрываются катки в парках имени Гагарина и Терешковой

Каток в челябинском парке имени Валентины Терешковой завершает работу в текущем сезоне. Он закрывается 14 марта, сообщает пресс-служба управления культуры города.

Кроме того, объявлено о скором закрытии катка в центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. 16 марта там состоится последний сеанс катания. В этот день запланированы живые музыкальные выступления группы «Модуляция», скрипача Владислава Гросса, МС Тимона и диджея Дениса Гросса.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 6 марта закрылся каток в городском саду имени Александра Пушкина.