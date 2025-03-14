Из Ростовской области экспортировали 350 тысяч тонн зерновой продукции

Из Ростовской области на экспорт отправлено более 350 тыс. т. зерна и продуктов его переработки, сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, а также Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Продукция была вывезена через морские порты региона под контролем ведомства. Основными импортерами стали Турция, Египет, Ливан и Марокко.

Все экспортируемые товары сопровождались документами, которые подтверждали их качество и безопасность в соответствии с требованиями стран-импортеров.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», с территории Ростовской области в Азербайджан экспортировали более 19 т субпродуктов из птицы.

Снежана Стодольская