Пермяки стали чаще пользоваться «Госуслугами» после введения самозапрета на займы

В Пермском крае средний суточный трафик на едином портале «Госуслуги» на этой неделе увеличился на 30% по сравнению с прошлым месяцем. Как сообщает пресс-служба «Мегафона», пик обращений к сайту приходится на период с 14 до 16 часов. Среди прочего на рост интереса могла повлиять новая функция самозапрета на получение кредитов и займов.

По информации «Мегафона», возможностями портала чаще всего пользуются жители региона 35–44 лет (35% от общего числа посетителей), далее идут возрастные группы 45–54 и 25–34 лет, которые занимают 22% и 21% соответственно. 52% аудитории сайта составляют мужчины. Чаще всего пермяки заходят на портал в будни — в понедельник и среду зафиксированы самые высокие показатели.

Возможность установить самозапрет на получение кредитов и займов была введена с 1 марта. Она нацелена на защиту граждан от мошенничества и необдуманных финансовых трат. Запрет распространяется исключительно на потребительские кредиты и займы.