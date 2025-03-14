Рогозин рассказал о ядовитых дронах ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали наносить на беспилотники сверхтоксичные вещества. Зафиксированы многочисленные случаи отравления российских военнослужащих, которые голыми руками трогали сбитые трофейные БПЛА. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотография симптомов отравления, которую опубликовал Дмитрий Рогозин

Фото: @rogozin_do Фотография симптомов отравления, которую опубликовал Дмитрий Рогозин

Фото: @rogozin_do

«Противник перед запуском начал обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, похожим по химсоставу на гептил (на Южмашзаводе в Днепропетровске этой гадости сотни тонн)»,— сказал господин Рогозин. Он подчеркнул, что информация достоверная, и призвал российских военнослужащих беречь себя.

В 2024 году Минобороны России заявило, что украинская армия использует в зоне СВО запрещенные отравляющие вещества и химические средства. По данным ведомства, это приняло систематический характер. Отмечалось, что речь идет о нелетальном, но все равно запрещенном оружии.

Россия и Украина несколько раз обвиняли друг друга в применении химического оружия в зоне СВО. Согласно опубликованному в прошлом году заявлению Организации по запрещению химического оружия, предоставленных обеими сторонами данных недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Однако сама ситуация с возможностью применения химоружия в зоне конфликта остается «нестабильной и крайне тревожной».