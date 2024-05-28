Минобороны России обвинило Украину в систематическом применении химоружия

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинская армия использует в зоне СВО запрещенные отравляющие вещества и химические средства. По его словам, это приняло систематический характер. Господин Кириллов уточнил, что речь идет о нелетальном, но все равно запрещенном оружии.

«С молчаливого согласия Вашингтона применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело системный характер. Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном»,— сказал он на брифинге (цитата по сайту Минобороны).

Хлорпикрин — вещество, использовавшееся на фронтах Первой мировой войны. Сейчас широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, а также проверки исправности противогазов и в учебных целях.

По словам генерал-лейтенанта, применение ВСУ химоружия было зафиксировано в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска. На Краснолиманском и Богуславском направлениях ВСУ, утверждает господин Кириллов, применяли газовые гранаты американского производства с веществом «Си-Эс».

Россия и Украина несколько раз обвиняли друг друга в применении химического оружия в зоне СВО. Согласно опубликованному в начале мая заявлению Организации по запрещению химического оружия, предоставленных обеими сторонами данных недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Однако сама ситуация с возможностью применения химоружия в зоне конфликта остается «нестабильной и крайне тревожной».

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов