Суды США заблокировали массовые увольнения госслужащих Трампом

Сразу два американских суда в четверг постановили, что действия администрации Дональда Трампа по массовому увольнению госслужащих, находящихся на испытательном сроке, противоречат нормам законодательства США.

Первым, сообщает The Wall Street Journal, действия администрации президента заблокировал окружной суд в Калифорнии. Судья Уильям Ослап постановил, что работников, проходящих испытательный срок в департаментах сельского хозяйства, энергетики, внутренних дел, казначейства, обороны и по делам ветеранов, следует немедленно вернуть на работу. Сам же процесс их увольнения судья счел «фиктивным» и «незаконным».

Несколько часов спустя окружной судья США Джеймс Бредар в Мэриленде вынес аналогичное решение по иску 20 штатов, возглавляемых демократами, и округа Колумбия. Суд распорядился восстановить в должности сотрудников, уволенных во время испытательного срока из 18 ведомств, включая Министерство торговли, Бюро финансовой защиты потребителей и Агентство по охране окружающей среды. При этом судья подчеркнул, что его решение будет оставаться в силе в течение 14 дней. За это время он рассмотрит запрос генерального прокурора штата о более длительном судебном запрете.

Дональд Трамп начал кампанию по массовому сокращению числа госслужащих в январе, учредив Департамент эффективного госуправления (DOGE), который возглавил Илон Маск. По оценкам консалтинговой компании Evercore, усилия DOGE прямо или косвенно приведут к сокращению почти 500 тыс. рабочих мест.

Кирилл Сарханянц