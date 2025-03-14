Три автомобиля сгорели за сутки в Удмуртии

В Удмуртии за последние сутки от пожаров пострадали три автомобиля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, во всех случаях вероятной причиной стало короткое замыкание электропроводов.

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Так, «Лада Калина» загорелась на ул. Новоажимова в Ижевске. Огонь повредил подкапотное пространство. В селе Зура Игринского района от пожара пострадали кабина и моторный отсек лесовоза «Скания».

В деревне Старое Михайловское Завьяловского района горел «Пежо 307». В результате уничтожены горючие элементы моторного отсека и повреждена внутренняя отделка. Пожар потушили владельцы автомобиля с помощью воды и снега.