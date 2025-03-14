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Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту «Чкалов»

В нижегородском аэропорту «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов») утром 14 марта в 09:57 ввели ограничения на прием и вылет самолетов, сообщает Росавиация. По данным ведомства, это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Приволжье», 14 марта в Нижний Новгорода должен был прибыть первый рейс из Костромы, но в условиях введенных ограничений этого не произошло.

Всего из-за этих ограничений в нижегородском аэропорту на прилет задерживаются четыре рейса, на вылет три. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Андрей Репин