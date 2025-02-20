С 14 марта откроется авиасообщение между Костромой и Нижним Новгородом

«Костромское авиапредприятие» с 14 марта начнет выполнять рейсы в Нижний Новгород. По данным перевозчика, самолеты будут вылетать по пятницам нечетных недель и понедельникам четных недель.

Время полета составит час и 10 минут. Стоимость билета в одну сторону — 3,3 тыс. руб. Тариф включает в себя норму провоза 10 кг багажа и 5 кг ручной клади. Для детей предусмотрены скидки.

До окончания регистрации (40 минут до вылета) авиабилеты возвратные и обменные с удержанием штрафных санкций.

Андрей Репин