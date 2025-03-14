В Троицке продают здание бывшего кинотеатра «Комсомолец»

На продажу выставлено здание бывшего кинотеатра «Комсомолец», расположенное на проспекте Культуры в Троицке. Объект оценили в 1,3 млн руб., указано на портале «Авито».

В перечень имущества кинотеатра входит нежилое здание площадью 959 кв. м и земельный участок под ним площадью 1,6 тыс. кв. м. Обременения отсутствуют, бывший кинотеатр продается как залоговое имущество. Как отмечает автор объявления, предложение является срочным, купить можно «в том состоянии, которое здание имеет нa дaту заключения договора c учетом износа пo принципу „кaк есть“».

По данным «СПАРК-Интерфакс», кинотеатр «Комсомолец» в Троицке зарегистрирован в 1993 году и окончательно закрыт в 2016-м. Решение о прекращении деятельности учреждения было принято учредителем — управлением по культуре администрации города. По данным газеты «Регион — Южный Урал», ссылающейся на комментарий управления информации и общественных связей мэрии, кинотеатр перестал соответствовать современным требованиям, и количество зрителей все время сокращалось. При этом ежегодно на его содержание из бюджета муниципалитета выделяли 4,2 млн руб. Властями было принято решение остановить работу кинотеатра и создать новый кинозал в ДК «Энергетик».

Виталина Ярховска