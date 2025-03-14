Участниками «Производительности труда» стали 277 нижегородских предприятий

Участниками федерального проекта «Производительность труда» с 2019 по 2024 год стали 277 компаний из Нижегородской области. Реализацию проекта в регионе обсудили министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Глеб Никитин, сообщили в нижегородского правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

В рамках проекта эксперты федерального и регионального центров компетенций помогают перестроить логистику, загрузить оборудование и сократить простои на предприятиях. В среднем увеличение выработки у участников проекта оценивают в 45%.

Максим Решетников отметил, что Нижегородская область входит в число лидеров по охвату предприятий и обучению сотрудников бережливому производству. Первые заявки в рамках нового этапа уже находятся в проработке, всего подать заявки могут еще более 200 предприятий региона.

«Производственная система помогает без привлечения дополнительных ресурсов существенно повышать эффективность работы. Для предприятий переход к высокоэффективному производству, в том числе с помощью федерального проекта «Производительность труда», к расширению практики использования роботизированного оборудования — основные инструменты для снижения потребности в кадрах в краткосрочной перспективе», — добавил Глеб Никитин.

Министр и глава региона посетили «Фабрику процессов роботизации и автоматизации». Это базовый инструмент обучения бережливому производству. В Нижнем Новгороде ее дополнили промышленными роботами.

Галина Шамберина