Демонтаж главного катка Рыбинска стартует 17 марта

В Рыбинске с 17 марта стартует демонтаж катка на площади Дерунова. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Причиной для демонтажа стала теплая погода. Все элементы катка, которые город приобрел по контракту, отправят на хранение до следующего сезона. До 17 марта каток продолжает работу в обычном режиме.

За сезон его посетили 41,5 тыс. человек. При этом главный каток Ярославля, расположенный на Советской площади, за зиму принял 130 тыс. гостей. Его демонтаж стартовал 11 марта и продлится до 7 апреля.

Каток в Рыбинске работал с 14 декабря 2024 года, в Ярославле - с 20 декабря.

Алла Чижова