«Русским самоцветам» добавят полок

АО «Русские самоцветы» планирует в 2025 году открыть в Петербурге и Москве около пяти фирменных магазинов. Сейчас розничная сеть компании в обоих городах насчитывает 18 точек, работающих под брендами «RS 1912 Русские самоцветы» и RS Imperial Jewellery House. Эксперты полагают, что в ближайшее полугодие спрос на ювелирную продукцию будет снижаться, а активное расширение розницы в текущих условиях — не самый рациональный шаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помимо расширения розницы в этом году ювелирный дом будет активно продвигать интернет-продажи и развивать направление выпуска корпоративной продукции, в том числе изделий с государственной символикой

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Помимо расширения розницы в этом году ювелирный дом будет активно продвигать интернет-продажи и развивать направление выпуска корпоративной продукции, в том числе изделий с государственной символикой

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Большинство из магазинов (15 объектов.— «Ъ-СПб») компания запустила в 2024 году, рассказал гендиректор АО «Русские самоцветы» Сергей Докучаев.

Он пояснил, что ювелирный дом активно сосредоточился на внутреннем рынке, в том числе на развитии розницы, после начала боевых действий на Украине и последовавшего санкционного давления на РФ. До 2022 года экспорт продукции на предприятии составлял около 30% от общего объема производства.

«Сейчас доля экспорта — меньшая, в связи с тем, что с начала СВО основные акционеры АО "Русские самоцветы" находятся в санкционном списке. Но деятельность продолжается на территории СНГ и ближнего зарубежья»,— уточнил «Ъ-СПб» господин Докучаев.

По собственным данным компании, в 2024 году натуральный объем выпуска ювелирных изделий на заводе в Петербурге остался на уровне 2022–2023 годов: в пределах 34,7–35,2 тыс. шт. Вместе с тем объем продаж по отношению к прошлому году увеличился (Цифру в компании не назвали.— «Ъ-СПб»), а средний чек вырос примерно в два раза: с 48 тыс. рублей до 82 тыс. рублей.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Русские самоцветы» в 2022 году составляла 831,8 млн рублей, чистая прибыль — 40,6 млн. В 2023 году выручка снизилась до 741,9 млн рублей, прибыль выросла до 50,4 млн. Финотчетность за 2024 год компания не публиковала. Бенифициаром компании является совладелец Ланта-банка Сергей Владимирович Докучаев. Гендиректором значится Докучаев Сергей Александрович.

Гендиректор ювелирного дома добавил, что помимо расширения розницы в этом году ювелирный дом будет активно продвигать интернет-продажи и развивать направление выпуска корпоративной продукции, в том числе изделий с государственной символикой, которая, по его мнению, в настоящее время пользуется широким спросом.

В Ассоциации «Гильдия ювелиров России» отметили, что пока не наблюдают дефицита ювелирных офлайн-магазинов, но прогнозируют спад спроса в ближайшие несколько кварталов.

Руководитель аналитического центра сети «585*Золотой» Николай Кондратьев говорит, что в 2024 рынок действительно в номинале рос темпами чуть больше 20% и одновременно с этим наблюдалось резкое увеличение количества торговых точек у некоторых топовых игроков. Но вместе с тем в 2025 году темпы роста заметно замедляются.

«Офлайн-точки сталкиваются со снижением потоков из-за изменения типа потребления, и поэтому слишком активное количественное расширение магазинов сейчас не самый рациональный выбор»,— считает эксперт.

Владимир Колодчук