В Ростовской области бензин АИ-95 за неделю подорожал на 7 копеек

Согласно опубликованной Росстатом недельной сводке средних цен на бензин за период 4-10 марта, в Ростовской области бензин АИ-92 стоил в среднем 56,53 руб. Это на 39 коп. меньше, чем в предыдущую неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Цена АИ-95 была 62,58 руб. (подорожал на 7 коп.), АИ-98 – 66,26 руб. (плюс 1 коп.).

В конце прошлого года ЦБ объяснял причины роста цен на бензин. В частности, аналитиками регулятора назвалось уменьшение предложения моторного топлива на рынке. Кроме того, год назад бензин дешевел из-за вступивших в силу ограничений на его экспорт и возврата параметров демпфера. Поэтому в настоящее время рост цены сильно заметен.

Сергей Иванов