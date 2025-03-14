Цена на самый дешевый бензин на Ставрополье превысила 57 рублей

На Ставрополье вновь выросли цены на бензин. Средняя стоимость литра АИ-92 в регионе увеличилась до 57,01 руб. за литр, сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В феврале литр бензина марки АИ-95 подорожал на 25 коп., и теперь продается по 62,87 руб. Бензин марки АИ-98 и выше стал стоить почти на 50 копеек дороже — 86,74 руб. за литр.

При этом в прошлом месяце на Ставрополье снизилась цена на газ для автомобилей. Стоимость литра газа составила 29,45 руб., что на 47 коп. меньше, чем в январе.

Николай Аксенов