На Ставрополье доля отечественных семян сахарной свеклы вырастет до 10%

Доля отечественных семян сахарной свеклы в посевах 2025 года вырастет до 7-10%. Это почти вдвое превышает показатель предыдущего года, сообщил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

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В прошлом году в крае использовали всего 4% российских семян, а в 2022–2023 годах все семена были импортными.

«Самая сложная ситуация в этой части по сахарной свекле. В прошлом году по краю было высеяно только 4% отечественных семян. В 2022–2023 годах 100% семян были импортные. Мы рассчитываем, что в этом году процент будет больше, где-то в районе 7-10%»,— сказал Сергей Измалков.

Сельхозпроизводители, которые в текущем году будут использовать отечественные разработки, получат соответствующую субсидию. По оценкам специалистов она покроет 50% от их затрат.

По данным министерства, в части зерновых культур Ставропольский край на 100% обеспечен семенами отечественной селекции.

Николай Аксенов