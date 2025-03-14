На браконьеров в Челябинске завели дело о вылове 22 кг раков из озера Смолино

В отделе полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей 42 и 48 лет по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Братья подозреваются в вылове 422 раков общим весом 22 кг из озера Смолино, являющегося памятником природы, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

Сообщение о браконьерах рано утром поступило в дежурную часть управления Госавтоинспекции по городу от сотрудников ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Работники передали, что преследуют двух местных жителей на снегоходе с санями, которых застигли недалеко от озера Смолино. Инспекторы присоединились к погоне и задержали горожан. При осмотре импровизированных саней полицейские обнаружили мешок с 422 живыми раками и девять сетей-раколовок. В ходе разбирательства выяснилось, что членистоногих незаконно выловили из водоема. Раков выпустили обратно в озеро.

Виталина Ярховска