Весенний гололед под контролем: «Бионорд» из Перми помогает регионам страны

В течение недели в нескольких регионах успешно применяли пермский противогололедный реагент «Бионорд» для борьбы с весенними снегопадами и наледью. На новой Мытищинской хорде в Подмосковье поток машин превысил 700 тыс., и именно «Бионорд» при температурах до –30°С помогает сохранять трассу свободной от льда, не повреждая дорожное полотно.

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В Екатеринбурге дополнительные меры по защите от гололеда оказались необходимы после интенсивных осадков. В Верх-Исетском районе в течение двух суток израсходовали 37 тонн «Бионорда», удерживая ситуацию под контролем. В Чебоксарах современные материалы также используют для уборки пешеходных участков и остановок, тогда как в Уфе «Бионорд» вошел в комплекс мер по предупреждению скользкости, обеспечивая более надежное сцепление после вывоза нескольких тысяч тонн снега.

На фоне непредсказуемых погодных условий в Приморье у дорожных служб заранее подготовлено свыше 40 тыс. тонн противогололедных составов, включая «Бионорд». Как отмечают специалисты УЗПМ, сочетание регулярного вывоза сугробов и точечного применения реагентов позволяет минимизировать ДТП и уменьшить затраты на ремонт городских магистралей.

ООО «УЗПМ»