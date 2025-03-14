В Астрахани отправили в колонию директора фирмы за присвоение 16 млн рублей

Кировский районный суд Астрахани признал виновным бывшего директора организации по уголовному делу о присвоении денежных средств на сумму более 16 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснило следствие, с июля 2016 года по февраль 2022 года фигурант присваивал деньги, которые передавали контрагенты по договорам займа возглавляемой им организации. В результате этих действий юрлицу был причинен ущерб на сумму свыше 16 млн руб.

Фигурант уголовного дела получил 4,5 года исправительной колонии общего режима. Гражданский иск о возмещении ущерба в пользу организации удовлетворен в полном объеме.

Павел Фролов