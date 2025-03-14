Филиал «Башкиравтодора» оштрафован из-за травмы водителя

Завод «Ремстройдормаш» — филиал АО «Башкиравтодор» — оштрафован из-за травмы 39-летнего водителя грузовика. Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Башкирии, предприятие нарушило требования охраны труда.

По материалам дела, 14 декабря прошлого года заезжавший на автомойку водитель, поднимая кузов автомобиля, задел высоковольтные провода. Провода оборвались, работника ударило током. Пострадавшего с ожогами госпитализировали в ГКБ №18 Уфы.

Установлено, что водитель был допущен к работе без инструктажа по охране труда. К несчастному случаю также привела неудовлетворительная организация работ (не была проведена оценка профессиональных рисков на рабочем месте водителя автомобиля), а также нарушение сотрудником требований безопасности при эксплуатации транспортных средств.

Завод «Ремстройдормаш» (филиал АО «Башкиравтодор») зарегистрировано в Уфе в январе 2010 года. Компания занимается эксплуатацией дорог.

Майя Иванова