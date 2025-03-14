В Тракторозаводском районе Челябинска ввели карантин по бешенству

В многоквартирном доме Тракторозаводского района Челябинска обнаружена домашняя кошка с бешенством. Из-за этого на прилегающей территории введен карантин. Постановление об этом 13 марта подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ опубликован на портале правовой информации.

Больная кошка найдена в доме №112А на улице Комарова. Аналогичный случай зафиксирован в селе Чесма Челябинской области. Домашняя кошка заболела бешенством в частном дома №32 по улице Лермонтова. В селе также объявлен карантин.

Ограничительные мероприятия действуют в радиусе 2 км от очагов заболевания. На этой территории запрещено лечить животных, восприимчивых к бешенству, привозить их туда или увозить, проводить с ними ярмарки и выставки. Карантин действует 60 дней.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце февраля этого года карантин по бешенству был также введен в Курчатовском районе Челябинска. Тогда больное домашнее животное выявили в доме №8 по Свердловскому проспекту. В феврале еще один очаг заболевания обнаружили в Троицке. Домашнее животное заболело бешенством в частном доме №30 на улице Энгельса.