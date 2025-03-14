Глава СКР поручил возбудить дело после ДТП с пострадавшими детьми под Саратовом

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин возбудит уголовное дело по факту дорожной аварии в Саратовской области, в которой пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрию Костину также предстоит доложить о промежуточных результатах расследования. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следственные органы регионального подразделения СКР ранее начали проверку по ст. 238 УК РФ.

ДТП произошло рано утром накануне, в четверг, близ с. Красная Речка Пугачевского района. Там опрокинулся микроавтобус. В результате аварии несколько несовершеннолетних, которые направлялись на соревнования, получили телесные повреждения.

Павел Фролов