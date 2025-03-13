Прокуратура начала проверку после ДТП с пострадавшими подростками под Саратовом

В Пугачевском районе Саратовской области в дорожной аварии с участием микроавтобуса пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло примерно в шесть утра сегодня, в четверг, близ с. Красная Речка Пугачевского района. Там микроавтобус задел обочину, в результате чего опрокинулся.

В транспортном средстве в качестве пассажиров находились несовершеннолетние спортсмены и их сопровождающий. Четырех подростков с телесными повреждениями отвезли в медучреждение.

Прокуратуре предстоит оценить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения при организации перевозки детей. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Также надзорное ведомство контролирует проверку, которую проводят правоохранительные органы.

Павел Фролов