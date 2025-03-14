Израильские военные застрелили двух подозреваемых в нарушении границы

Военнослужащие ЦАХАЛа застрелили двух человек, сообщила радиостанция Kan. Их подозревали в незаконном пересечении границы еврейского государства с Иорданией.

По данным Kan, убитые входили в группу из восьми человек, которые пытались проникнуть в страну недалеко от города Бейт-Шеан на севере. Остальных задержали. Как утверждается, они все были мигрантами, которые искали работу.

Нарушители границы могли представлять угрозу для сотрудников израильской полиции, поэтому военнослужащие открыли по ним огонь, пишет The Times Of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Израиль стал третьим лишним».